ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – Microsoft in collaborazione con i principali partner AMD, Intel e Qualcomm Technologies ha annunciato il lancio del processore di sicurezza Microsoft Pluton. Questa tecnologia per la sicurezza da chip a cloud è introdotta per la prima volta in Xbox e Azure Sphere.

Il design di Pluton ridefinisce la sicurezza di Windows nella CPU Oggi, il cuore della sicurezza del sistema operativo sulla maggior parte dei PC risiede in un chip separato dalla CPU, chiamato Trusted Platform Module (TPM). Il TPM è un componente hardware utilizzato per memorizzare in modo sicuro chiavi e misurazioni che verificano l’integrità del sistema.

L’articolo Microsoft lancia nuovo processore Pluton proviene da Notiziedi.

