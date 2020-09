Microsoft Office sarà disponibile senza abbonamento, ma solo nel 2021

Il prossimo anno, Microsoft rilascerà una nuova versione di Microsoft Office per Mac e Windows che non richiede un abbonamento per l’utilizzo.

In un post sul blog, la società ha riferito che “Microsoft Office riceverà anche una nuova versione perpetua sia per Windows che per Mac, nella seconda metà del 2021″.

Negli ultimi anni, la società ha pubblicizzato il suo bundle Microsoft 365 (ex Office 365) basato su abbonamento come modo per ottenere l’accesso alla sua suite di produttività,

