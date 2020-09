Microsoft Outlook può essere impostato come app di posta predefinita su iOS 14

Microsoft Outlook

Gratis

Scarica da App Store

Con il rilascio di iOS 14 e iPadOS 14, Microsoft ha aggiornato Outlook per iOS per abilitare il supporto per la nuova funzionalità di iOS 14, la quale consente di impostare le app di posta e browser di terze parti come app predefinite.

Dopo aver installato la nuova versione dell’app, Outlook può essere impostato come app di posta predefinita sul nostro iPhone o iPad e, successivamente,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Microsoft Outlook può essere impostato come app di posta predefinita su iOS 14 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento