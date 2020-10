Microsoft rimuove Trickbot. “È un rischio per le elezioni”

AGI – Microsoft ha rimosso il fornitore di malware Trickbot, nel timore che possa essere usata per influenzare le elezioni presidenziali Usa. L’annuncio del gigante del Tech è arrivato quando il New York Times ha riferito che anche il Cyber ​​Command degli Stati Uniti ha preso di mira il gruppo per paura che gli hacker possano utilizzare malware per ribaltare il voto del 3 novembre.

“Abbiamo interrotto Trickbot con un’ingiunzione del tribunale e un’operazione eseguita in collaborazione con provider di tutto il mondo“, ha affermato Tom Burt, vicepresidente di Microsoft. Burt ha spiegato che Trickbot ha distribuito ransomware,

