AGI – Il gigante informatico Microsoft è in trattativa per l’acquisizione di TikTok, l’app video di proprietà cinese. Lo riferisce il New York Times che cita fonti informate le quali però non chiariscono a che punto siano le trattative. L’eventuale acquisizione da parte di un’azienda americana cambierebbe la proprietà di TikTok, attualmente nel mirino dell’amministrazione Trump che, dopo il bando a Huawei, sta valutando se vietarla.

TikTok è di proprietà di ByteDance, una società Internet cinese valutata 100 miliardi di dollari. Secondo l’amministrazione Trump, TikTok mette a rischio la sicurezza nazionale. Tra l’altro, è proprio attraverso la piattaforma che ingegnosi influencer,

Microsoft tratta per acquistare TikTok, Trump pronto a obbligare i cinesi a vendere

