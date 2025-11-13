mifinanzio-lancia-mifi:-piattaforma-per-bandi-di-finanza-agevolata

Presentata allo SMAU: “Sosteniamo gli utenti in tutte le fasi”

Milano, 13 nov. (askanews) – Una piattaforma sviluppata in Cloud con l’intelligenza artificiale per facilitare la gestione dei bandi di finanza agevolata: si tratta di MiFi, che la start up MiFinanzio ha presentato allo SMAU a Milano. L’obiettivo è quello di sostenere gli utenti in tutte le fasi del processo: dall’analisi dello storico dati delle aziende alla ricerca dei bandi più adatti fino alla redazione e alla gestione automatizzata dei documenti e delle pratiche necessarie. “MIFI – ha spiegato ad askanews Giulia Tintori, Marketing Manager di MiFinanzio – si rivolge a tre target principali ossia B2C, ovvero aziende che hanno necessità di trasformare in realtà le loro idee attraverso bandi di finanza agevolata. B2B cioè consulenti di finanza agevolata, esattamente come noi, che necessitano di semplificare tutta la gestione dei bandi per i loro clienti. E infine partner, come per esempio commercialisti o consulenti, che vogliono ampliare i loro portafogli di servizi e offrire valore ai loro clienti”. Si tratta di uno strumento all-in-one che ambisce a trasformare la complessità burocratica in un percorso lineare, guidato e personalizzabile, e che vuole proporsi come la piattaforma di riferimento per la finanza agevolata in Italia e in Europa.