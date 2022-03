Mig rumeno scomparso dai radar nella notte, trovato morto il pilota

ROMA – Prima è scomparso dai radar, poi si è scoperto lo schianto: un aereo MiG-21 LanceR dell’Aeronautica romena è precipitato nella notte mentre stava “effettuando una missione di pattugliamento aereo su Dobrogea”. Era scomparso dai radar ieri sera intorno alle 20. Qualche ora dopo, poi, è stato accertato che il velivolo è precipitato e il pilota è stato trovato morto. A dare notizie dell’accaduto è il profilo Twitter di Aeronews.

All’origine dello schianto del MiG ci sarebbe un “problema tecnico”. È finita in modo drammatico anche la missione di soccorso partita per cercare l’aereo: l’elicottero inviato per la ricerca è anch’esso precipitato, nella zona della contea di Costanza, probabilmente a causa del maltempo: hanno perso la vita il pilota e i sette soldati che viaggiavano a bordo. L’informazione è stata confermata a HotNews.ro dal ministro della Difesa, Vasile Dîncu. Il Mig precipitato era uscito per una missione nell’ambito dell’Air policing della Nato.

Sources say that the MiG-21 LanceR might have crashed due to a technical problem, while the IAR 330 Puma helicopter might have crashed because of bad weather (it didn’t have a deicing system). @TheAviationist @AviationSafety @Aviation_Intel @Osinttechnical https://t.co/xG3CdVSBH3

