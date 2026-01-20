martedì, 20 Gennaio , 26

migliaia-di-agricoltori-protestano-a-strasburgo:-“stop-mercosur”
Migliaia di agricoltori protestano a Strasburgo: “Stop Mercosur”

Migliaia di agricoltori protestano a Strasburgo: “Stop Mercosur”

Migliaia di agricoltori protestano a Strasburgo: "Stop Mercosur"
Redazione-web
Di Redazione-web

In vista del voto sul rinvio dell’accordo alla Corte Giustizia Ue

Strasburgo (Francia), 20 gen. (askanews) – Trombette, trattori e un mare di bandiere: migliaia di agricoltori hanno sfilato davanti alla sede del Parlamento europeo a Strasburgo per protestare contro l’accordo commerciale raggiunto tra i 27 Paesi dell’Unione europea e i membri del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay) in vista del voto sul rinvio dell’accordo alla Corte di Giustizia dell’Ue.”No agli accordi tossici”, “Stop Mercosur” recitano alcuni cartelli, mentre su un grande striscione l’immagine della presidente della Commissione Ue e la scritta “Von der Leyen Go Home!”.Gli agricoltori temono che le salvaguardie previste nell’accordo – su cui insistono la Commissione e i governi dei paesi favorevoli che hanno approvato l’accordo – non siano sufficienti a proteggere la produzione europea dalla concorrenza dei prodotti latinoamericani.

