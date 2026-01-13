Migliaia di curdi denunciano “atrocità” truppe governative ad Aleppo

La protesta dopo bombardamenti aree maggioranza curda città siriana

Roma, 13 gen. (askanews) – Migliaia di persone sono scese in piazza a Qamishli, città nel nord-est della Siria, per protestare contro le “atrocità” commesse dalle forze governative durante i recenti combattimenti nelle aree a maggioranza curda di Aleppo.”Nemmeno gli animali commettono simili atrocità contro le loro prede. Questo è ciò che ci hanno detto i feriti di Sheikh Maqsud e Ashrafieh”, ha affermato un manifestante. “La mente umana non può comprendere queste violazioni”, ha aggiunto.