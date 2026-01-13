martedì, 13 Gennaio , 26

Vittimberga (Inps): “Rapporto tra giusta retribuzione e partecipazione è cruciale”

(Adnkronos) - Nel corso del convegno organizzato dall’Associazione...

Federmanager, staffetta generazionale, nuova base fiscale e più management in pmi

(Adnkronos) - Staffetta generazionale, managerializzazione di 20mila pmi...

Madre e figlia morte a Campobasso, a fine gennaio periti a Bari per l’esame delle biopsie

(Adnkronos) - Avvelenamento di Natale. Dopo i funerali,...

Ferrara, 14enne venduta come sposa dalla madre e picchiata: arrestato 25enne

(Adnkronos) - Sabato sera una donna l'ha vista...
Migliaia di curdi denunciano “atrocità” truppe governative ad Aleppo

Migliaia di curdi denunciano “atrocità” truppe governative ad Aleppo

La protesta dopo bombardamenti aree maggioranza curda città siriana

Roma, 13 gen. (askanews) – Migliaia di persone sono scese in piazza a Qamishli, città nel nord-est della Siria, per protestare contro le “atrocità” commesse dalle forze governative durante i recenti combattimenti nelle aree a maggioranza curda di Aleppo.”Nemmeno gli animali commettono simili atrocità contro le loro prede. Questo è ciò che ci hanno detto i feriti di Sheikh Maqsud e Ashrafieh”, ha affermato un manifestante. “La mente umana non può comprendere queste violazioni”, ha aggiunto.

