Migliaia di no Green pass in piazza San Giovanni a Roma: “No a dittatura sanitaria”

ROMA – Tornano i no green pass, a distanza di due settimane dalla manifestazione di Piazza del Popolo. Questa volta hanno scelto Piazza San Giovanni, la storica piazza della politica e dei concertoni. E aumentano anche le adesioni: a manifestare oggi sono migliaia. Cartelli e slogan sono quelli già visti: “No alla dittatura sanitaria”, “Io sono il medico di me stesso”, “Giù le mani dai bambini”. Dal palco si susseguono le invettive contro il governo, i virologi e anche Papa Francesco reo di aver avallato la dittatura sanitaria chiudendo le Chiese durante il lock down e consegnando di fatto ogni decisione alla politica.

In piazza sono tutti senza mascherina e non mancano anche una trentina di esponenti di Forza Nuova. Capitanati anche questa volta da Giuliano Castellino, i neofascisti cantano e sventolano bandiere italiane. Sono tra i più rumorosi a chiedere a gran voce un corteo. Dal palco però non fanno che ribadire che al termine degli interventi la manifestazione finirà senza corteo. Ci sono anche dei banchetti che vendono gadget e souvenir per finanziare la manifestazione. Tante le maglie con scritto: “No paura day”. Il servizio d’ordine è affidato a ragazzi con la pettorina arancione e la scritta “fronte del dissenso”. La manifestazione di Roma fa parte di una convocazione dei green pass in 60 città italiane.

