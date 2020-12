Un video postato su Twitter ha ripreso la coda di persone, in viale Toscana, in attesa di un pasto caldo e del pacco regalo di Natale davanti alla onlus. Il presidente Ferrario: “Per ora reggiamo, le aziende ci aiutano, ma non abbiamo sovvenzioni pubbliche» Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Migliaia in coda al Pane Quotidiano: l’interminabile fila diventa “virale» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento