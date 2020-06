Migliaia in piazza in Europa contro il razzismo

Manifestazioni e scontri in Europa contro il razzismo sulla scia di quelle in America innescate dall’uccisione di George Floyd da parte della polizia. A Parigi, migliaia di manifestanti sono accorsi in Place de la Rèpublique per protestare contro le violenze della polizia, ma le forze dell’ordine hanno impedito la manifestazione. Ne sono nati scontri e tafferugli. I negozi delle vie nei dintorni sono stati chiusi e la polizia, secondo quanto riportano i media francesi, hanno cominciato a lanciare dei lacrimogeni contro i manifestanti.

Il leader del movimento La France Insoumise, Jean-Luc Mèlenchon, ha commentato dalla piazza che in questo modo si crea un clima “molto malsano”.

