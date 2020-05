Tanti in piazza oggi da Milano a Bologna, da Genova a Firenze a Cagliari, per chiedere la riapertura regolare delle scuole dal prossimo settembre. Genitori coi figli ma anche insegnanti, chi in modo virtuale, chi fisicamente ma “nel rispetto delle regole” anti covid, hanno manifestato perchè “l’istruzione è un diritto proprio come la salute”.

A portare la gente per le strade, il Comitato “Priorità alla scuola”. A spiegare all’AGI i motivi della protesta è una delle organizzatrici, Maddalena Fragnito, da Milano dove, visto che i numeri dell’epidemia non sono ancora del tutto tranquillizzanti, “invece di organizzare una piazza,

L’articolo Migliaia in piazza in tutta Italia per chiedere la ripresa regolare della scuola a settembre proviene da Notiziedi.

