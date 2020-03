Una ragazza di 19 anni, al settimo mese di gravidanza, è morta mentre stava cercando di scavalcare il muro costruito lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Come riferisce la Bbc, veniva dal Guatemala e si chiama Miriam Stephany Giròn Luna: è caduta da un’altezza di almeno 6 metri mentre tentava di superare la rete metallica del tratto di muro che sorge vicino a El Paso, come affermano sia le autorità americane che quelle guatemalteche. Gravemente ferita, la ragazza è stata portata in ospedale, dove il personale medico ha disperatamente cercato di salvare il bambino che la donna portava in grembo.

L'articolo Migrante 19enne incinta muore scavalcando il muro di Trump proviene da Notiziedi.

