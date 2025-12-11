migranti,-a-milano-conferenza-integrazione-di-“milano-siamo-noi”

Hector Villanueva: in occasione Giornata Mondiale del Migrante

Roma, 11 dic. – Si terrà a Milano, martedì 16 dicembre alle ore 14, nella Sala Affreschi di Palazzo Isimbardi, sede della città metropolitana di Milano, sita in Via Vivaio, 1, l’iniziativa organizzata in occasione della Commemorazione del 25° Anniversario della Giornata Internazionale del Migrante, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.L’evento, dal titolo “Nuovi Italiani Ambasciatori Culturali di Milano e del proprio Paese di Origine”, è promosso da Milano Siamo Noi, di Héctor Villanueva, in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano, in sinergia con la FEURA e con le principali Istituzioni, Associazioni e Comunità degli immigrati attive nel territorio metropolitano.L’iniziativa sarà moderata da Patrizia Adamo, Direttrice Generale del Programma RUMBA TV, e da Héctor Villanueva, ideatore e promotore della Campagna Mondiale “Milano Siamo Noi!”, nonché CEO e Founder dell’Expo dei Popoli, delle Culture e della Solidarietà. Da anni Héctor Villanueva è impegnato come attore principale nel campo dell’immigrazione, promuovendo progetti di integrazione, dialogo interculturale e valorizzazione delle comunità migranti; in questa iniziativa non sarà solo moderatore, ma ne rappresenta anche il cuore pulsante, guidando il dibattito e ispirando i partecipanti con la sua esperienza e visione etica e sociale.L’iniziativa si pone come momento di profonda riflessione e di valorizzazione della presenza e del contributo dei migranti nella società contemporanea, sottolineando il ruolo dei nuovi italiani come protagonisti della vita civica, culturale ed economica della città, capaci di costruire ponti tra la città che li accoglie e i Paesi di origine. In un contesto globale segnato da sfide complesse nei fenomeni migratori dalle crisi umanitarie alle trasformazioni sociali l’evento intende evidenziare l’urgenza di politiche e azioni che garantiscano dignità, inclusione e riconoscimento dei diritti fondamentali dei migranti.L’intera iniziativa si ispira ai valori espressi nel Messaggio del Santo Padre Leone XIV per la 111 Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2025, che invita a promuovere comunità capaci di accogliere, proteggere e integrare le persone in mobilità, valorizzando la dignità e le competenze di ciascuno. Parallelamente, il richiamo al Messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Giornata Internazionale dei Migranti del 18 dicembre 2024 sottolinea la necessità di una governance internazionale della migrazione basata sui diritti umani, sulla cooperazione multilaterale e sul sostegno alle persone più vulnerabili.Il dialogo tra queste due prospettive morale e istituzionale diventa l’asse portante dell’iniziativa, riconoscendo nei migranti non solo destinatari di azioni sociali, ma veri e propri attori di cambiamento e di dialogo interculturale. A tal proposito, si parlerà anche di comunicazione e dialogo attraverso il contributo del giornalista Biagio Maimone, che affronterà il tema della comunicazione come strumento capace di costruire ponti e un nuovo umanesimo della parola. La sua riflessione metterà in luce il ruolo fondamentale dei comunicatori e dei giornalisti nel promuovere una società aperta, disponibile all’accettazione e alla comprensione delle nuove culture, nella consapevolezza che il linguaggio eticamente orientato diventa uno strumento essenziale di inclusione, rispetto reciproco e coesione sociale.In questo quadro, il programma della giornata prevede una serie di interventi istituzionali e testimonianze significative, a partire dalla registrazione dei partecipanti e dal welcome delle Autorità. Seguiranno la sessione di apertura della Dott.ssa Diana Alessandra De Marchi, Consigliera delegata alle Politiche del Lavoro, Politiche Sociali e Pari Opportunità della Città Metropolitana, e i saluti istituzionali del Dott. Manfredi Palmeri, Presidente della Commissione Affari Istituzionali della Città Metropolitana, del Dott. José Luis Darias Suarez, Console Generale di Cuba a Milano, del Dott. Federico Bottelli, Presidente della Commissione Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano, del Dott. Paolo Romano, Consigliere Regionale in Lombardia, e del Dott. Ricardo Bettiga, Garante per la tutela dei minori e delle fragilità di Regione Lombardia. Il giornalista Biagio Maimone presenterà il volume “La comunicazione creativa per lo sviluppo socio-umanitario”, seguito da interventi di professionisti e rappresentanti di comunità migranti e organizzazioni internazionali, tra cui il Dott. Radwan Khawatmi, Nabil Bougarech, Luca Capelli, Maria Cristina Toma, Edith Elise Jaomazav, Susan Simayai, Grisel Leblanch, Marika Zabiyaka, Fabio Nalin e il gruppo JNUEVE/MLF RECORS.Il programma prosegue con interventi culturali e artistici di Keyli Alvarado, Rodolfo Azurduy Rodriguez, Carlos Gamarra, Gege Da Silva Oliveira, Ada Galano e Alessandro Veronesi, concludendosi con le premiazioni e i saluti finali. Questa iniziativa si conferma come un momento di riflessione etica, culturale e sociale, un’occasione per riaffermare i principi fondamentali della Giornata Internazionale del Migrante delle Nazioni Unite, promuovendo una visione inclusiva e aperta delle società contemporanee e valorizzando il ruolo dei migranti come ambasciatori culturali e portatori di innovazione sociale.