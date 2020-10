AGI – E’ polemica per un’immagine postata sui social dall’assessore lombardo alla Famiglia, Silvia Piani (Lega). Il post ritrae un barcone pieno di migranti, con la scritta: “Dimentichi la mascherina 1.000 euro di multa. Arrivi con il barcone. Vitto, alloggio e ricarica telefonica”.

Duro l’attacco del consigliere lombardo del M5s, Gregorio Mammì: “Post vergognoso dell’assessore di Regione Lombardia Silvia Piani. Silvia Piani non è un assessore qualunque, ma è l’assessore alle politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità e questa è la becera propaganda che ha voluto fare sul suo profilo istituzionale. Il vuoto cosmico che ruota attorno alle politiche per la famiglia,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Migranti e Covid, un post dell’assessore lombardo scatena polemica proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento