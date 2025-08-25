lunedì, 25 Agosto , 25

Migranti, “La guardia costiera libica ci ha sparato”: la denuncia della Ocean Viking

Redazione-web
Di Redazione-web

PALERMO – “Centinaia di colpi sparati contro la nave Ocean Viking dalla guardia costiera libica. Per fortuna naufraghi e equipaggio sono rimasti illesi”. Lo scrive Sos Mediterranee Italia su X, dopo avere denunciato un attacco in acque internazionali da parte della guardia costiera libica.

La nave dell’ong Sos Mediterranee ‘Ocean Viking’, con a bordo 87 migranti, adesso sta facendo rotta verso il porto di Siracusa, dove arriverà nel pomeriggio. In un primo momento il porto sicuro assegnato era stato quello di Marina di Carrara.
