Migranti, La Russa: inopportuno comportamento giudice di Catania

Parlare di chi ha dato il filmato a Salvini è storia del dito e della luna

Roma, 6 ott. (askanews) – “Noi non abbiamo peli sulla lingua quando c’è da denunziare comportamenti di un singolo magistrato che ci sembrano sbagliati o quantomeno inopportuni come una magistrata che va a una manifestazione. Esercizio della libertà? Ma se poi a quella manifestazione si grida assassini alla polizia e al ministro, non esito a definire inopportuna la sua presenza a quella manifestazione e che non si sia sentita di fare a meno di partecipare a un giudizio nel quale la materia era la stessa”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato sul palco della manifestazione di FdI “Italia. Le radici della bellezza”, in corso a Brucoli (Sr).

La Russa ha precisato che non c’è nessuna “guerra” tra FdI, Giorgia Meloni “e la magistratura. Stiamo parlando – ha affermato – del comportamento di un singolo magistrato, che ha ritenuto di partecipare a quella manifestazione, Salvini ritiene che comporti le dimissioni. Ho visto che un parlamentare ha detto ‘chi gli ha dato il filmato a Salvini?’, ma è la storia del dito e la luna, il problema non è il filmato ma quel comportamento”.