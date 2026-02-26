giovedì, 26 Febbraio , 26

FantaSanremo, la terza serata in diretta: i bonus e i malus assegnati

(Adnkronos) - I fantagiocatori sono pronti a conquistare...

Sanremo, la terza serata con Irina Shayk e Ubaldo Pantani – Diretta

(Adnkronos) - Manca poco all'inizio della terza serata...

Sanremo, Patty Pravo: “Altro che diva, sono un frugolotto”

(Adnkronos) - Patty Pravo, in gara a Sanremo...

Juve-Galatasaray, Comolli: “Espulsione di Kelly decisione frustrante”

(Adnkronos) - La Juventus e Luciano Spalletti avanti...
HomeVideo NewsMigranti, la veglia a Steccato di Cutro nel terzo anniversario strage
migranti,-la-veglia-a-steccato-di-cutro-nel-terzo-anniversario-strage
Migranti, la veglia a Steccato di Cutro nel terzo anniversario strage
Video News

Migranti, la veglia a Steccato di Cutro nel terzo anniversario strage

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

Quella notte 94 morti (34 minori), il ricordo tra peluche e candele

Steccato di Cutro, 26 feb. (askanews) – Candele, pupazzetti e un grande striscione con i volti delle 94 vittime e la scritta: “Dal Mediterraneo ai Cpr, Memoria, Verità e Giustizia per tutte le stragi di Stato”. Sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria, si è tenuta una solenne veglia nel terzo anniversario della strage di migranti, mentre è tra l’altro in corso a Crotone il processo penale sui presunti ritardi nei soccorsi, in cui sono imputati per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo quattro rappresentanti della Guardia di Finanza e due della Guardia Costiera.Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023, infatti, a pochi metri da questa costa, 34 uomini, 26 donne e 34 minori, trovarono la morte nelle acque del Mar Ionio. Il caicco Summer Love sul quale viaggiavano circa 180 persone urtò contro una secca, poco distante dalla riva. Furono i pescatori i primi ad accorgersi dell’incidente, ma non fu attivato nessun piano di ricerca e soccorso e – secondo le organizzazioni umanitarie – il caso fu trattato come un’operazione di polizia per la protezione delle frontiere.Nei giorni scorsi – mentre il mare restituiva i corpi di migranti morti dopo il passaggio del ciclone Harry – alcune associazioni hanno chiesto alle autorità di fare dei “prelievi del DNA” alle salme e a tutti coloro che perdono la propria vita sulle rotte migratorie che toccano l’Italia, al fine di costituire una banca dati e permettere ai familiari di identificare i propri cari.Intanto in mare si continua a morire: sulla sola rotta del Mediterraneo centrale quest’anno sono state registrate 503 vittime secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), probabilmente una sottostima, dato che la cifra non tiene conto dei circa mille dispersi riportati da Refugees in Libya, in aumento rispetto alle 1.330 vittime registrate nel 2025.

Previous article
Sanremo, Simona Ventura: vorrei Festival al femminile e uomini valletti
Next article
Sanremo Fuori Palco – 26 febbraio

POST RECENTI

Video News

Poste, Del Fante: 2025 anno record in ambito finanziario

"E per i pacchi". Il servizio del TG PosteRoma, 26 feb. (askanews) - L'Amministratore Delegato ha commentato i risultati record al TG Poste sottolineando il...
Video News

Sanremo, Dargen D’Amico a Codacons: nessun accordo commerciale

"Ho indossato un fiore, non sapevo fosse proprietà privata"Sanremo, 26 feb. (askanews) - Dargen D'Amico in conferenza stampa ha risposto al Codacons che ha annunciato...
Video News

Un’agenda per i rari: priorità, azioni, futuro

Un percorso di confronto tra associazioni, esperti e istituzioniRoma, 25 feb. (askanews) - Unire le forze e concentrarsi sullo sviluppo di strategie per rendere più...
Video News

Milano, Book Pride 2026: la forza della poesia e della speranza

Francesca Mancini presenta ad askanews la nuova edizione Milano, 26 feb. (askanews) - Saranno moltissimi i nomi dall'Italia e dall'estero che giungeranno a Book Pride...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.