Migranti, l’allarme di Sea Watch al Tribunale di Catania: ” A bordo 70 minori non accompagnati”

ROMA – “Abbiamo inviato una segnalazione al Tribunale di Catania per notificare la presenza di oltre 70 minori a bordo di Sea Watch 3, la maggior parte non accompagnati. Le condizioni meteo si deteriorano insieme a quelle dei 257 naufraghi. Sono disidratati, feriti, traumatizzati”. L’ong Sea-Watch torna su Twitter a denunciare per il quarto giorno consecutivo le condizioni a bordo della nave di ricerca e soccorso Sea-Watch3, che in due diversi interventi ha tratto in salvo oltre 250 migranti alla deriva nel Mediterraneo. I responsabili scrivono ancora: “Mentre l’Italia rinsalda la sua collaborazione con la Libia attraverso il voto di ieri in Senato sul rinnovo delle missioni e la visita della ministra Lamorgese, queste persone vengono lasciate in mare. Hanno sofferto abbastanza. Chiediamo l’assegnazione di un porto sicuro”, concludono.

