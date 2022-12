Migranti, leader Ue: gestione sfida comune con Balcani occidentali

“La affronteremo insieme”

Tirana, 6 dic. (askanews) – “La rotta migratoria dei Balcani occidentali ha visto un aumento significativo dall’inizio del 2022. La gestione della migrazione rimane una sfida e una responsabilità comune, che l’Ue e i Balcani occidentali affronteranno insieme, in stretta collaborazione”. E’ quanto affermano i leader Ue, nella dichiarazione finale del Summit di Tirana.

“A tal fine, l’Ue ha ha notevolmente aumentato il suo sostegno finanziario alla regione con oltre 170 milioni di euro di assistenza bilaterale e regionale già fornita”, aggiungono.

“Mentre elogiamo i nostri partner per i loro sforzi e la cooperazione costruttiva che c’è stata fino ad oggi – si legge ancora nella dichiarazione – sono necessari sforzi sostenuti e ampliati per affrontare la migrazione irregolare sulla rotta dei Balcani occidentali, anche per combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. L’Ue rimane impegnata a sostenere la regione, sia politicamente che finanziariamente”.

