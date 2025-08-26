martedì, 26 Agosto , 25

Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, il romantico annuncio della cantante

(Adnkronos) - Taylor Swift si sposa. "La vostra...

Gaza, Idf: “Uccisi 6 membri di Hamas in attacco a ospedale Nasser”

(Adnkronos) - L’esercito israeliano ha dichiarato che sei...

Us Open, Musetti parte male e poi rimonta: Mpetshi Perricard ko in quattro set

(Adnkronos) - Agli Us Open 2025 è il...

“Togliere l’amicizia Facebook agli ebrei”, bufera su prof dell’università di Palermo

(Adnkronos) - Scoppia la polemica all'università di Palermo...
migranti,-lo-sbarco-dalla-ocean-viking-ad-augusta
Migranti, lo sbarco dalla Ocean Viking ad Augusta

Migranti, lo sbarco dalla Ocean Viking ad Augusta

Video NewsMigranti, lo sbarco dalla Ocean Viking ad Augusta
Redazione-web
Di Redazione-web

Domani delegazione Pd a Trapani a bordo nave Mediterranea

Augusta, 26 ago. (askanews) – Le immagini dello sbarco ad Augusta dalla nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee, “che ha salvato decine di naufraghi mentre le motovedette libiche hanno sparato ad altezza d’uomo, per oltre 20 minuti” inviate dall’ufficio stampa del partito democratico: era presente il vice capogruppo al Senato del Pd, Antonio Nicita.Domani alle 12 una delegazione del PD composta da deputati nazionali, regionali, componenti della segreteria regionale e dirigenti della federazione di Trapani “salirà a bordo della nave della ong Mediterranea, sottoposta a fermo deciso dal Viminale in seguito all’arrivo a Trapani nei giorni scorsi: la nave dell’ong dopo aver soccorso migranti naufraghi si è diretta nel porto della città siciliana anziché nel porto sicuro, ma troppo lontano, di Genova, assegnato dal governo. Una decisione dettata da motivi di sicurezza” comunica una nota del partito.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.