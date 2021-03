Migranti, Maersk: “A Mediterranea solo contributo mesi dopo il salvataggio”

ROMA – Per il trasbordo di 27 migranti dalla motonave ‘Maersk Etienne’ alla ‘Mare Jonio’, avvenuto nel settembre 2020, “in nessun momento è stata discussa o concordata alcuna compensazione finanziaria o sostegno”. Lo afferma Kis Soegaard, capo della comunicazione della compagnia di navigazione danese ‘Maersk Tankers’, in merito all’inchiesta della procura di Ragusa che indagando su quanto avvenuto nel settembre dello scorso anno al largo di Pozzallo ipotizza l’esistenza di “un accordo di natura commerciale” tra le società armatrici delle due navi per il trasbordo dei migranti.

“Il trasferimento sulla nave è avvenuto in seguito a una valutazione secondo cui le condizioni delle persone soccorse richiedevano cure immediate in strutture mediche adeguate”,

