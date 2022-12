Migranti, Mattarella: dietro freddi numeri bambini, donne e famiglie

Obiettivo irrinuncabile è tutela dei loro diritti

Roma, 16 dic. (askanews) – “Se ricordassimo che, dietro i numeri che freddamente vengono enunciati nelle statistiche sui migranti, ci sono bambini, donne, famiglie, sarebbe più semplice credo farci guidare soprattutto dal principio di realtà e di solidarietà nell’individuare soluzioni in grado di governare, collettivamente il fenomeno dell’immigrazione”. E’ il monito rivolto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, nel suo discorso al Corpo diplomatico per la tradizione cerimonia degli auguri di fine anno, ha toccato uno dei temi di maggiore preoccupazione in questo momento storico, quello dei “flussi migratori” che, ha osservato il capo dello Stato, “stanno vivendo una forte intensificazione quale diretta conseguenza dell’insicurezza alimentare e dell’instabilità prodotte dalla guerra”.

“Un fenomeno con caratteristiche complesse, che non ci devono però far dimenticare che il primo irrinunciabile obiettivo della comunità internazionale deve essere quello della tutela dei diritti dei migranti”, ha concluso.

