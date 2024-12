Migranti, Meloni e Von der Leyen: rafforzare Piano Mattei per l’Africa e Strategia Ue Global Gateway

Primo scambio di opinioni dopo l’insediamento del nuovo esecutivo europeo, tra i punti chiave migranti, automotive, Mercosur Roma, 20 dic. (askanews) – Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha incontrato ha incontrato al palazzo Berlaymont a Bruxelles la presidente della commissione Europea Ursula von der Leyen per un primo scambio di opinioni dopo l’insediamento del nuovo esecutivo europeo.

“Particolare attenzione – si legge in una nota di Palazzo Chigi – è stata inoltre riservata alla politica migratoria europea, facendo il punto sui risultati raggiunti e su quanto resta ancora da fare per disporre di strumenti efficaci di gestione del fenomeno migratorio”. Le due leader hanno “concordato di rafforzare ulteriormente la collaborazione e la complementarietà tra il Piano Mattei italiano per l’Africa e la Strategia europea Global Gateway”, conclude la nota. Al centro del colloquio, spiega la nota di Palazzo Chigi, anche “le priorità di azione del nuovo ciclo istituzionale Ue, a partire dal rilancio del ruolo e della competitività dell`Unione Europea nel mondo”. A tale riguardo, Meloni “si è in particolare soffermata sulle prospettive del settore automobilistico nel

contesto del percorso di transizione ambientale e sulle forti preoccupazioni del settore agricolo nazionale nell`ambito dell`Accordo Ue-Mercosur”.

Nell’incontro di stamattina a Bruxelles con la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, “ho discusso della necessità di dare nuova vitalità al ruolo dell’Europa sulla scena globale”. Lo riferisce la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un post su X (ex Twitter). “Creiamo più parternariati e alleanze che contribuiscano alla nostra prosperità”, continua von der Leyen, e aggiunge: “Abbiamo anche discusso della necessità di intensificare la lotta contro il traffico di migranti con i partner”.