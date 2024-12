Migranti, Meloni: processo Open Arms a Salvini per le sue scelte politiche (ma non tornerà al Viminale)

“Soddisfatti del lavoro di Piantedosi”. Per i Centri in Albania

Saariselka (Finlandia), 22 dic. (askanews) – Matteo Salvini non tornerà al Viminale, dopo l’assoluzione nel processo Open Arms. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo a un giornalista che le chiedeva se potrà tornare a fare il ministro dell’Interno.

Sulla sentenza Open Arms, ha detto Meloni, “mi pare un fatto che l’oggetto del processo a Salvini fossero le sue scelte politiche piuttosto che effettivi reati e che la giurisdizione sia stata usata per condizionare la politica” ma “oggi sia io che Salvini siamo contenti del lavoro che svolge l’ottimo ministro dell’Interno”. Meloni ha anche affrontato la questione dei centri in Albania per i migranti: “Mi pare che la Cassazione abbia dato ragione al governo: è diritto del governo stabilire la lista dei Paesi sicuri e poi i giudici possono entrare nel singolo caso ma non disapplicare in toto il decreto del governo. Domani ho convocato una riunione sul tema Albania per vedere come procedere”.

Sui centri in Albania “abbiamo avuto problemi di interpretazione sulle nuove regole, le stiamo superando”, ha sottolineato la presidente del Consiglio, nelle dichiarazioni alla stampa al termine del vertice Nord-Sud.

“Bisogna pensare fuori dagli schemi: l’Italia è stata la prima a fare un accordo con un Paese extra Ue, stiamo avendo qualche problema nell’interpretazione delle regole ma lo stiamo superando. Penso che sia un nuovo modo di affrontare questo problema”, ha concluso.