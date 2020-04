Migranti nei centri anche senza più titolo. ​Il Viminale detta le regole anti-Covid

“In considerazione della preminente esigenza di impedire gli spostamenti sul territorio, e sino al termine delle misure connesse all’emergenza in atto, dovrà essere garantita e monitorata la prosecuzione dell’accoglienza anche a favore di coloro che non hanno più titolo a permanere nei centri”. È una delle indicazioni contenute nella nuova circolare con la quale il capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Viminale, Michele di Bari, richiama l’attenzione dei prefetti sulle disposizioni adottate per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19, nell’ambito del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei centri di permanenza per il rimpatrio,

