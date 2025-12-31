mercoledì, 31 Dicembre , 25

Campania, Fico nomina la Giunta regionale: Casillo vice, 10 gli assessori

(Adnkronos) - Il presidente della Regione Campania, Roberto...

Madre e figlia morte a Campobasso, dai funghi al veleno nessuna ipotesi esclusa

(Adnkronos) - Si battono tutte le piste nell’indagine...

Quindicenne scomparsa da Ostia, ricerche in corso per Melissa Manfredi

(Adnkronos) - Da giorni non si hanno più...

Gli auguri-lampo di Putin per Capodanno: “Russia crede in vittoria”

(Adnkronos) - Il messaggio di auguri per il...
Migranti, Piantedosi: nel 2025 7 mila rimpatri, sbarchi 2024 -58%

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 31 dic. (askanews) – “I metodi e le strategie innovative messe in campo dal nostro Governo hanno permesso di raggiungere significativi risultati” nella lotta all’immigrazione irregolare: “abbiamo colpito i traffici di esseri umani fin dai Paesi di partenza. Abbiamo stipulato accordi con i Paesi di origine per creare opportunità e rafforzato i canali regolari di ingresso. Ribadendo un principio chiaro e non negoziabile: in Italia si entra solo attraverso canali regolari. In Europa abbiamo svolto un ruolo da protagonisti, anticipando nuovi percorsi di gestione dei flussi poi condivisi dagli altri Stati membri. Sono aumentati i rimpatri: quasi 7mila quest’anno, il 55% in più rispetto al 2022. In parallelo gli sbarchi sono diminuiti in modo netto: -58% nel 2024 rispetto all’anno precedente, e lo stesso andamento si registra anche quest’anno. Un cambio di passo evidente rispetto agli anni degli arrivi incontrollati”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in un video postato su X.

“Da uomo delle istituzioni prima ancora che da ministro – dice – sento il dovere di condividere fatti e numeri veri contro ipocrisie e fake news”.

