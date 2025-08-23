migranti,-piantedosi:-permesso-per-merito?-avremmo-mezza-africa-qui

sabato, 23 Agosto , 25

Redazione-web
Di Redazione-web

Rimini, 23 ago. (askanews) – Il permesso di soggiorno per merito rischia di creare “un sistema di canali d’ingresso alternativi” che porterebbe “mezza Africa a cercare di trasferirsi qui”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al Meeting di Rimini, rispondendo alle proposte di regolarizzazione basate sull’integrazione e sul “merito” come proposto dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale.

“E’ logico dire che chi è qui e dimostra di volersi integrare ‘perché non gli devo dare un permesso per merito?’. Preso come singolo caso è ragionevole – ha spiegato Piantedosi -. Il nostro ordinamento non è che non preveda in alcuni casi l’opportunità che questo si possa fare. Ma nello stesso tempo non possiamo creare un sistema alternativo a quelli normativamente previsti”.

Il ministro ha evidenziato i rischi di questo approccio: “Non possiamo dire ‘arrivate qui in qualche modo, anche a costo di rischiare la vita per opera di trafficanti senza scrupoli, se riuscite a superare la prova dell’attraversata pericolosa e dimostrate di avere merito vi regolarizziamo’. Tanto è vero che questo non è stato adottato da nessun governo precedente, anche di diversa ispirazione politica”.

Questo, secondo Piantedosi “sarebbe persino fortemente censurato dall’Unione europea”. Infatti “l’Unione europea censurò governi precedenti che fecero sanatorie dicendo ‘basta, non potete creare un sistema alternativo di ingresso né incentivare gli arrivi irregolari'”.

Alla regolarizzazione per merito “ci arriveremo quando avremo sconfitto l’immigrazione irregolare e gli arrivi gestiti solo dai trafficanti”, ha concluso il ministro, lamentando “il sabotaggio sistematico” alle norme sulla procedura accelerata di frontiera che “dall’anno prossimo diventeranno cogenti in tutta Europa”.

