Migranti, Renzi: Cpr in Toscana? Mandino più poliziotti. Meno bandierine

Migranti, Renzi: Cpr in Toscana? Mandino più poliziotti. Meno bandierine

“Servono più forze dell’ordine sul territorio”

Firenze, 4 ott. (askanews) – “Il Cpr in Toscana? Su questi temi la nostra posizione è stata sempre la stessa: siamo assolutamente a disposizione della collaborazione istituzionale col governo. Ieri ho scherzato con Piantedosi perché trovo che i suoi argomenti quando si parla di migranti siano poco convincenti. Se devono fare le cose sul serio, inizino a portare più poliziotti e carabinieri alla stazione di Firenze, dove sta tornando a girare la droga”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi parlando con i giornalisti a margine della Leopolda 13 a Firenze a proposito della realizzazione di un centro per i rimpatri in Toscana.”Portiamo più forze dell’ordine sul territorio, se mi devono raccontare, invece, la bandierina del Cpr come è accaduto per la bandierina del centro per i migranti in Albania con 800 milioni buttati via e 500 poliziotti e carabinieri a contare i gatti randagi, io dico questi poliziotti e carabinieri mandateli nelle periferie di Firenze, alla stazione dove è tornata a girare l’eroina”, ha ribadito.”A Piantedosi dico meno bandierine e totem ideologici, come il centro migranti in Albania, e più forze dell’ordine sulla strada.Su questo siamo disponibili e pronti a sfidarlo e sono convinto che il presidente Giani sicuramente si farà latore di questa richiesta di maggiore sicurezza”, ha concluso.

