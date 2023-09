Migranti, Salvini: atto ostile da Germania, governo tedesco la smetta

Vicempremier: accolga chi scappa dalla guerra se ci tiene

Lainate (Milano), 25 set. (askanews) – “E’ una vergogna, un oltraggio e un atto ostile che Paesi stranieri finanzino associazioni private straniere per portare immigrati clandestini in Italia: è come se l’Italia finanziasse delle associazioni in Francia, in Germania, o chissà dove per agevolare delle irregolarità”. Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, a margine della cerimonia per l’ampliamento a 5 corsie della A8 tra Lainate e Milano Nord.

“Conto che il governo tedesco smetta di finanziare chi partecipa a un flusso inaccettabile di immigrati irregolari nel nostro Paese”, ha aggiunto.

Per Salvini, “barchini e barconi non sono il futuro, sono un rischio di morte per migliaia di persone, visto che ormai sono dei pezzi di ferro messi in mare senza nessun rispetto per la vita umana se la Germania ci tiene accolga chi scappa veramente dalla guerra non finanzi associazioni private che violano le normative e i confini italiani”, ha concluso.