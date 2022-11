+Migranti, Salvini: tutto il governo vuole contrastare trafficanti

Vicepremier: Europa non lasci sola l’Italia, faccia la sua parte

Paderno Dugnano (Milano), 14 nov. (askanews) – “Tutto il governo vuole tornare a contrastare i trafficanti di esseri umani. Tutto il governo chiede che l’Europa non lasci sola l’Italia. E’ la posizione di tutto il governo che lavorerà perché non siano associazioni private finanziate da privati a gestire i traffici e i flussi di immigrati in Italia”. Lo ha sottolineato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione della Galleria Fonica di Paderno Dugnano, nel Milanese.

Parlando della telefonata tra il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e il presidente della Francia, Emmanuel Macron, Salvini ha detto: “L’importante è che l’Europa faccia la sua parte. Come hanno detto tanti paesi europei, non possono essere lasciati da soli i paesi del Mediterraneo. Tutti devono fare la loro parte, sono orgoglioso dei segnali di cambiamento che il governo in queste prime tre settimane ha dato da tutti i punti di vista”, ha concluso.

