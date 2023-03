Migranti, Schlein: Piantedosi si dimetta, fare luce su responsabilità

“Aspettiamo indagini, ma deve lasciare già per le dichiarazioni”

Roma, 1 mar. (askanews) – Matteo Piantedosi dovrebbe dimettersi, lo dice la segretaria Pd Elly Schlein durante l’audizione del ministro dell’Interno in commissione Affari costituzionali alla Camera, aggiungendo che comunque i democratici intendono “andare fino in fondo” per chiarire “le responsabilità” del naufragio in Calabria.

“Noi vogliamo che si chiariscano le dinamiche e le precise responsabilità di quello che è accaduto. Perché non c’è stato l’intervento della Guardia costiera che avrebbe forse potuto evitare questa strage? Sono passate sette ore dalla segnalazione di Frontex, che forse non era neanche la prima. Si avevano gli strumenti per capire che quelle persone erano a rischio”.

Dunque, “attendiamo fiduciosi le risultanze delle indagini, ma dal punto di vista delle responsabilità politiche concordo con i miei colleghi (degli altri partiti di opposizione che pure hanno chiesto le dimissioni, ndr): già solo le dichiarazioni suggeriscono le sue dimissioni e per Giorgia Meloni una riflessione molto profonda. Ma vogliamo andare fino in fondo, utilizzeremo ogni atto di sindacato ispettivo per fare piena luce sulle responsabilità non soltanto del ministero che lei rappresenta, ma naturalmente anche di quello del ministro Salvini e del ministro Giorgetti”.

