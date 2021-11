Migranti, Sea Watch: “475 a bordo, l’Italia ci nega lo sbarco”

ROMA – “Abbiamo chiesto un porto per i 475 naufraghi a bordo di Sea-Watch 4. Mentre Malta non ci risponde, l’Italia ha rifiutato. La legge internazionale stabilisce che le persone soccorse in mare debbano essere portate nel porto sicuro più vicino. Chiediamo alle autorità di rispettarla”. Così in un tweet la ong tedesca Sea Watch impegnata in questi giorni in numerosi salvataggi nel canale di Sicilia.

