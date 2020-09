“Sono quasi soddisfatto perchè le azioni concrete saranno portate domani al Consiglio dei ministri, quindi aspettiamo per dire che siamo soddisfatti”. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, al termine dell’incontro con il premier, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi. “E’ stato un incontro positivo – ha aggiunto -, sia in merito alle misure che il governo nazionale ha annunciato per la

questione dei migranti, sia per quel che riguarda il sostegno a Lampedusa e Linosa”. tan/vbo/r

L’articolo Migranti, sindaco Lampedusa “incontro positivo col Governo” proviene da Notiziedi.

