Migranti spinti in Europa dal gruppo Wagner? Prima delle elezioni, per Salvini erano “comiche”

ROMA – Per il ministro della Difesa Guido Crosetto ci sono pochi dubbi: dietro all’aumento degli sbarchi in Italia c’è “una strategia chiara di guerra ibrida che la divisione Wagner, mercenari al soldo della Russia, sta attuando, utilizzando il suo peso rilevante in alcuni paesi africani”. Una tesi sposata anche dal titolare degli Esteri Antonio Tajani: “Molti migranti in Italia arrivano da aree che sono controllate dal gruppo Wagner, non vorrei ci fosse un tentativo di spingerli verso di noi”. Eppure, il loro collega di governo Matteo Salvini lo scorso luglio bollava come “comiche” l’ipotesi.

COSA DICEVA SALVINI SUI MIGRANTI E IL GRUPPO WAGNER

La rete, si sa, non dimentica, e dopo la parole di Crosetto è iniziato a rimbalzare un tweet del leader della Lega, che riprendendo un articolo di ‘Repubblica’ del 29 luglio 2022 dal titolo ‘L’arma dei migranti sul voto, i barconi spinti in Italia dai mercenari della Wagner’, commentava: “Per la sinistra sarebbe Putin a spingere i barconi pieni di clandestini verso l’Italia. Siamo alle comiche, la paura di perdere la poltrona fa brutti scherzi! Spoiler: la colpa è di Pd e Lamorgese”.

Per la sinistra sarebbe Putin a spingere i barconi pieni di clandestini verso l’Italia. Siamo alle comiche, la paura di perdere la poltrona fa brutti scherzi! Spoiler: la colpa è di PD e Lamorgese. pic.twitter.com/G7k5NskriF — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 29, 2022

E CALENDA ‘PUNZECCHIA’ SALVINI

A quei tempi si era in piena campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 e 26 settembre, che hanno visto la netta vittoria del centrodestra. Ma quelle parole di Salvini oggi sono diventate un caso politico: tra gli altri, anche il leader di Azione, Carlo Calenda, le ha rilanciate oggi sui propri canali social, a voler rimarcare una presunta incoerenza del ministro delle Infrastrutture. Che, al momento, non ha replicato.

