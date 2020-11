Migranti: stop multe salate a Ong e più accoglienza

AGI – Il decreto Migranti supera il primo ‘scoglio’ della fiducia alla Camera, e si avvia verso la conversione in legge, che deve avvenire entro il 20 dicembre, pena la decadenza. L’ultimo passaggio toccherà al Senato. Il provvedimento, che modifica i decreti Salvini in tema di immigrazione, e introduce il daspo per i violenti della movida, è fortemente osteggiato dal centrodestra, in particolar modo dalla Lega.

Dopo una lunga ‘gestazione’, a causa delle divisioni interne alla maggioranza, il decreto ha visto la luce a fine ottobre, subendo alcune modifiche durante l’esame in commissione, dove le opposizioni hanno tentato di rallentarne l’esame mettendo in atto un duro ostruzionismo.

