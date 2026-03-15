migranti,-vannacci:-“remigrazione-fenomeno-naturale”.-da-platea-montecatini-insulti-a-boldrini

Montecatini (Pt), 15 mar. (askanews) – “Ci dicono che gli immigrati ci pagheranno la pensione”. Roberto Vannacci scandisce la frase sul palco del Teatro Verdi di Montecatini, mentre sul maxi schermo compare una foto di Laura Boldrini. La platea risponde con fischi e insulti indirizzati all’ex presidente della Camera. Nella foto successiva compaiono Matteo Renzi ed Emma Bonino e la platea fischia e urla.

Vannacci non commenta queste reazioni e prosegue con lo spettacolo spiegando che “ci hanno venduto l’inclusione come una caratteristica di modernità e di civiltà. Siamo stati noi a volere che gli sbarchi avvenissero in Italia” ma la realtà, dice, è che “l’immigrazione in Europa è immigrazione dei disperati della terra e qualcuno continua a dire che ci pagano le pensioni” mentre la remigrazione è “un fenomeno naturale, pensate alle balle che ci raccontano le varie Boldrini”, rilancia.