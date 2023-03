Migranti,Pd-M5s-Avis: chiarire subito trasferimento bare da Cutro

Fratoianni in aula Camer: “Governo deve farsi carico spese rimpatri come assicurato a familiari”

Roma, 8 mar. (askanews) – Avs, Pd e M5S, hanno chiesto alla presidenza di attivarsi con il governo per verificare quanto starebbe accadendo a Cutro riguardo alle bare delle vittime del tragico naufragio che starebbero per essere trasferite entro oggi a Bologna al cimitero islamico.

A sollevare, nell’Aula della Camera, la questione è stato Nicola Fratoianni il quale ha riferito che le famiglie delle vittime e le associazioni stanno protestando a Cutro per quanto sta avvenendo “senza nessun preavviso, senza nessuna possibilità per i parenti di organizzarsi e soprattutto violando ciò che era stato dichiarato pubblicamente, più e più volte, anche da esponenti di massimo rilievo del governo, e cioè che il governo si sarebbe fatto carico delle spese necessarie per il rimpatrio delle vittime, che è, come sempre in questi casi, una legittima richiesta di pietà, oltre che di dignità”.

La richiesta è stata sostenuta anche dal Movimento Cinque Stelle con l’intervento in Aula di Anna Laura Orrico che ha invitato il governo a non “fuggire dalle proprie responsabilità” e dalla deputata Laura Boldrini del Pd.

