Mihajlovic: “Dopo aver vissuto due guerre e la malattia, cosa vuoi che sia per me stare a casa?”

​Tra il campo e la malattia, Sinisa Mihajlovic, tecnico del ​Bologna, si è raccontato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Lo stop? Capisco che per chi non è abituato può sembrare un sacrificio, ma per me queste precauzioni che ci impongono sono una passeggiata. Ho passato mesi chiuso in una stanza di ospedale tre metri per tre, attaccato a fili e flebo, senza poter aprire neanche una finestra, pensi sia un problema essere in famiglia, a casa, e uscire in terrazzo a fumare… continua a leggere sul sito di riferimento