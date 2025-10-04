mika-firma-la-sua-seconda-bottiglia-per-champagne-nicolas-feuillatte

Milano, 4 ott. (askanews) – Champagne Nicolas Feuillatte e l’artista Mika presentano la seconda parte della loro collaborazione con una bottiglia in edizione limitata della cuvée “Réserve Exclusive Brut”, serigrafata con i motivi grafici del cantante e designer. Esattamente un anno fa, la prima bottiglia era stata presentata in anteprima a Milano.

Il punto di partenza è stata la passione per le bollicine, osservate nel loro viaggio dentro la bottiglia, nel movimento verso l’alto e nella sfida alla gravità. Da questa suggestione ha preso forma un processo creativo in cui l’artista ha giocato con la bolla, deformandola e trasportandola in un universo cosmico e surreale. L’immaginario pop e colorato si riflette anche nella reinterpretazione del nome, scritto in verticale come a elevarsi oltre la linea delle bollicine.

Nato a Beirut e cresciuto tra Parigi e Londra, l’autore di “Grace Kelly” e di tante altre hit, ha costruito una carriera che unisce musica pop, estetica visiva e collaborazioni creative con marchi internazionali. Il progetto con Nicolas Feuillatte, spiega l’artista 42enne, è nato dall’osservazione delle bollicine, “che si muovono, sfidano la gravità e possono perfino ricordare delle lettere, come una M”. Da questa idea ha immaginato, assieme alla sorella e al grafico britannico Matt Maand, “un universo visivo che parte dai vigneti della Champagne e si estende fino allo spazio, dove la bolla continua il suo viaggio attraverso dimensioni sempre più surreali”. Al centro del lavoro creativo c’è il concetto di libertà: “‘Defying gravity’ non significa solo fluttuare ma superare i limiti imposti e rifiutare il peso delle convenzioni”. Mika sottolinea inoltre l’importanza della manualità: “Il digitale non esclude la manualità. Quando qualcosa è legato a te, diventa unico, anche se imperfetto, è senza tempo”. Un approccio che, conclude, “avvicina l’artista al viticoltore e al maestro di cantina, entrambi capaci di trasformare gesti quotidiani in espressioni poetiche”.

Nell’ambito della collaborazione l’artista ha incontrato Guillaume Roffiaen, chef de caves della Maison, primo marchio di champagne per vendite in Francia e il terzo al mondo, con cui ha discusso di creatività e desiderio. “Quando penso alla cuvée Réserve Exclusive Brut, parlo di semplicità” ha confidato Roffiaen, spiegando che “è una cuvée complessa perché nasce da un mosaico di terroir, frutto di un’attenta selezione di vini di diverse annate, affinata per almeno tre anni in cantina. Ma è anche semplice, perché accessibile e immediata da apprezzare”.

La bottiglia serigrafata sarà disponibile dal 28 ottobre al 17 novembre nei negozi Nicolas Feuillatte di Parigi e Chouilly e alla Rinascente di Milano. La distribuzione proseguirà in mercati internazionali come Italia, Francia, Inghilterra, Germania e Canada. I video e le immagini della visita in Champagne saranno diffusi a partire dalla fine di ottobre sui canali ufficiali della Maison fondata nel 1976 e che nel 2026 celebrerà il suo 50esimo anniversario. Nicolas Feuillatte è la più giovane tra le principali case di champagne e dopo l’unione nel 1986 con il Centre Vinicole de la Champagne è diventato il più grande marchio di viticoltori, con una produzione annuale che si assetesta attorno alle 10 milioni di bottiglie e la presenza in un centinaio di Paesi del mondo.