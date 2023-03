Mikaela Shiffrin vince ancora, con 87 successi supera Stenmark

Vittoria nello slalom di coppa del mondo ad Are

Roma, 11 mar. (askanews) – Mikaela Shiffrin completa la scalata e mette definitivamente la freccia nei confronti di Ingemar Stenmark con la vittoria numero 87 della carriera in Coppa del mondo nello slalom femminile di Are, ultima gara prima delle finali di soldeu previste settimana prossima. La campionessa statunitense diventa in solitaria la sciatrice più vincente nella storia con la consueta dimostrazione di superiorità, in cui ha distanziato la concorrenza in una prima manche vicina alla perfezione, e nella seconda ha controllato la situazione, fino a tagliare il traguardo con il tempo complessivo di 1’42”. alle sue spalle si è piazzata Wendy Holdener con un distacco di 92 centesimi, completa il podio la padrona di casa Anna Swenn Larsson a 96 centesimi.

La squadra italiana mette una atleta a punti con la buona prestazione di Marta Rossetti. La ventiquattrenne bresciana delle Fiamme Oro Moena, ventisettesima a metà gara, ha recuperato sette posizioni nella seconda, per un ventesimo posto che rappresenta il quinto piazzamento a punti della stagione, insufficiente però ai fini della qualificazione per l’atto conclusivo di settimana prossima in Andorra, che vedrà la sola partecipazione delle migliori 25 dell’anno.

