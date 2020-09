Mike Pompeo ha chiesto al Vaticano di non rinnovare l’accordo con la Cina sui vescovi

AGI – Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, invita il Vaticano a non rinnovare l’accordo con la Cina sulla nomina dei vescovi.

“Due anni fa, la Santa Sede ha raggiunto un accordo con il Partito comunista cinese, sperando di aiutare i cattolici cinesi. Ma l’abuso del Partito comunista cinese sui fedeli è solo peggiorato. Il Vaticano metterebbe a rischio la sua autorità morale, se rinnovasse l’accordo”, ha scritto Pompeo in un tweet che rilancia un articolo a sua firma sulla prestigiosa rivista ‘First Things’. Il 29 e 30 settembre Pompeo sarà a Roma per incontri istituzionali e in agenda c’è anche un colloquio in Vaticano con Papa Francesco.

