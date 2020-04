Milan, a breve faccia a faccia Gazidis-Maldini: trapela la volontà dell’ex terzino

Paolo Maldini, nel corso di una diretta social con Christian Vieri, ha raccontato la sua esperienza come dirigente: “Ho imparato tanto da Leonardo. Quando è andato via, mi sono sentito più solo. Ho avuto l’occasione di lavorare con grandi professionisti come Massara e Boban. Questo lavoro mi piace, mi viene naturale”. Parole importanti quelle dell’ex terzino del ​Milan. Maldini sembra avere tutte le intenzioni di continuare il suo rapporto con il club di via Aldo Rossi. Secondo quanto riporta… continua a leggere sul sito di riferimento