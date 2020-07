Milan-Atalanta 1-1: le pagelle della squadra allenata da Stefano Pioli

Milan e Atalanta si dividono la posta in palio in occasione della 36a giornata del campionato di Serie A. L’1-1 è deciso dalle reti di Calhanoglu e Zapata. Ecco le pagelle dei rossoneri allenati dal tecnico Pioli. Donnarumma 7 – Para abilmente il rigore a Malinovskyi, non può nulla qualche istante più tardi sul gol del pareggio di Zapata. Calabria 6,5 – Gioca un’ottima partita sulla fascia rendendosi anche pericoloso in fase offensiva. Peccato per il duello perso con Zapata che regala il pari… continua a leggere sul sito di riferimento