Milan-Atalanta, ore 21.45: le probabili formazioni

La 36esima giornata di Serie A si apre con il big match di San Siro tra Milan e Atalanta, due tra le squadre più in forma del campionato: i rossoneri vogliono confermare l’ottimo momento di forma, i nerazzurri sono intenzionati a difendere il secondo posto in classifica. Vediamo insieme le probabili formazioni. Milan US Sassuolo v AC Milan – Serie A Pioli non avrà a disposizione gli infortunati Conti e Romagnoli e gli squalificati Theo Hernandez e Bennacer: al loro posto Calabria sulla destra,… continua a leggere sul sito di riferimento