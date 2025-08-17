domenica, 17 Agosto , 25

milan-bari,-leao-gol-e-infortunio:-match-dura-17-minuti
Milan-Bari, Leao gol e infortunio: match dura 17 minuti

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Gol e infortunio per Rafa Leao nel match di Coppa Italia che il Milan gioca contro il Bari oggi 17 agosto 2025. Il portoghese va a segno al 13′, con un colpo di testa ravvicinato su cross proveniente dalla destra. Il numero 10 rossonero sblocca il risultato ma poco dopo deve uscire dal campo per un problema muscolare al polpaccio destro. Leao esce e al 17′ lascia il posto a Gimenez, che diventa punto di riferimento nell’attacco della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Per Leao, rischio stop: in dubbio la sua presenza sabato 23 agosto nella prima giornata di campionato, con il Milan in campo contro la Cremonese. 

