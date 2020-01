Milan, Biglia può partire subito: tre club sul regista argentino

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! ​Il ​Milan, sul mercato di gennaio, ha intenzione di chiudere diverse operazioni sia in entrata che in uscita. L’intenzione del club rossonero è chiara: Maldini, Boban e Massara vogliono abbassare il monte ingaggi. Il Diavolo non ha naturalmente intenzione di indebolire la rosa. Partiranno solo quei calciatori che non fanno parte del progetto tecnico e tattico di Stefano… continua a leggere sul sito di riferimento