Milan-Bologna 5-1: le pagelle della squadra allenata da Stefano Pioli

E’ terminata la partita tra Milan e Bologna, partita della 34esima giornata di Serie A, stagione 2019/2020. Di seguito le pagelle della formazione guidata da Stefano Pioli. G. Donnarumma 6 – Non può nulla sul gran gol di Tomiyasu. Nella ripresa bella parata su una punizione ravvicinata. Calabria 7 – Sostituisce Conti con diligenza. E’ attento in fase difensiva e non commette particolari errori. Si toglie anche lo sfizio di trovare il gol. Kjaer 6,5 – Una mezza indecisione ma un duello vinto… continua a leggere sul sito di riferimento