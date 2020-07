Il Milan non si ferma. Dopo la vittoria contro il Parma per 3-1, la formazione di Pioli vince ancora e si porta a -1 dalla Roma. A farne le spese il Bologna di Mihajlovic sconfitto per 5-1 al termine di una partita senza storia e decisa dalle reti di Saelemaekers, Calhanoglu, Bennacer, Rebic e Calabria. Sin dai primi minuti di gioco il Milan sfrutta la catena di sinistra: all’8′ Rebic lancia Theo Hernandez che calcia e trova l’opposizione di Skorupski. Ma all’10’ il portiere polacco non può nulla per evitare l’1-0 rossonero: si ripete lo scambio tra Rebic e Theo Hernandez,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Milan-Bologna 5-1, rossoneri sesti a un punto dalla Roma proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento